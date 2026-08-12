Почему дефицит комплектующих грозит катастрофой для PlayStation 6?

О том, какие большие проблемы причиняет игровой индустрии дефицит комплектующих, все уже знают — но немногие задумываются о долгосрочных последствиях острой нехватки RAM. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему кризис грозит катастрофой консольному рынку, если ситуация не пойдет на поправку в ближайшие годы.

© Unsplash

Свежий прогноз от S&P Global Market Intelligence позволил взглянуть на возможные последствия текущего дефицита комплектующих. Отчет, сфокусированный целиком на игровых консолях, предсказал, что общие продажи в следующем году просядут на 27 млн устройств — в первой половине 10-летия они были на отметке 45 млн. По мнению аналитиков, медленное восстановление индустрии начнется в 2028-м, но даже к концу декады продажи не достигнут 45 млн.

Конечно, любой подобный прогноз в долгосрочной перспективе нельзя назвать надежным, но вряд ли кто-то сможет возразить, что попытки продавать старые консоли по дико завышенным ценам кому-то помогут. По факту, предсказания S&P могут быть даже слишком оптимистичными, потому что они отталкиваются от допущения, что к релизу следующего поколения консолей дефицит уляжется, и они смогут выйти в продажу по ценам в районе $600-800. Теоретически это возможно, но очень маловероятно. Производство оперативной памяти почти целиком находится в руках трех компаний, которые, на данный момент, могут выставлять любые цены, и у них есть мотивация растягивать это удовольствие как можно дольше.

Но, допустим, можно принять оптимистичный прогноз. В этом сценарии финальные годы текущего поколения консолей заканчиваются жалко. Релиз PlayStation 6 и Project Helix может обернуть ситуацию вспять, но медленно, поскольку база пользователей будет расти не такими взрывными темпами. Switch 2, которая сумела выйти в продажу до пикового дефицита, по сути, держит на своих плечах весь рынок. Но даже Nintendo вряд ли будет готова вечно продавать устройства в убыток, поглощая повышение цен на компоненты.

То есть, в течение пяти лет накопятся где-то 25-30 млн «недостающих» продаж консолей. Даже если восстановление рынка продолжится хорошими темпами с 2030-го, десятки миллионов утраченных продаж — серьезная прореха в охвате аудитории. И эта прореха будет напоминать о себе годами.

Может, он даже будет напоминать о себе не одно поколение, поскольку текущий кризис пришелся на очень противоречивый момент в игровой индустрии. О стагнации рынка редко говорят в широких кругах, но этот вопрос регулярно поднимается в профессиональных дискуссиях. Хотя консоли последние 10 лет превосходно себя чувствуют, где-то под этим коммерческим успехом скрывается тот факт, что база пользователей игровых платформ растет медленно.

Для контекста, PlayStation 2, вышедшая более четверти века назад, по-прежнему остается самой продаваемой консолью в истории — ее тираж составил примерно 160 млн копий. А на портативном рынке ей составляют компанию Nintendo DS (150 млн) и PlayStation Portable (80 млн). Тем временем, Nintendo Switch продалась тиражом в 155 млн копий, PS5 — 93 млн, а Xbox Series — почти 30 млн. Другими словами, разница в 25 лет, но цифры почти те же самые, местами даже ниже.

Конечно, это не критика современных платформ. Проблема в том, что они добились успеха невзирая на то, что их аудитория, по сути, не изменилась в размерах за прошедшие 20 лет. PS1 и PS2 помогли видеоиграм сильно вырасти; в ту эпоху игровую индустрию называли невосприимчивой к рецессии, демографические охваты постоянно росли, что перевешивало любые экономические факторы. Но, по сути, последней попыткой еще раз расширить эти охваты был период Nintendo Wii, когда индустрия хотела привлечь женщин и аудиторию постарше за счет игр для физических упражнений, танцевальных и караоке-релизов, а также многих других «нестандартных» проектов.

Какое-то время такой подход работал. Wii действительно сдвинула метрики; Nielsen в 2009 году докладывала, что почти половина всех владельцев консоли — женщины, причем значительная их часть была старше 35 лет. Игровая индустрия раньше никогда не добивалась таких успехов среди подобной аудитории.

Но темпы расширения замедлились быстро. Отчасти в этом можно обвинить смартфоны, отчасти — неспособность компаний удержать новую аудиторию. Как бы то ни было, результат один: геймеры-новички ненадолго задержались в хобби, и с тех пор никто не предпринимал попыток как-то расширить демографию консольного рынка. Число пользователей платформ осталось плюс-минус статичным, несмотря на глобальный рост популяции и доходов.

Здесь стоит уточнить, что дело не только в женщинах. Пользователи консолей в целом становятся старше, потому что люди, выросшие с ними, продолжают играть на них по мере взросления, но на другом конце демографической пирамиды ситуация более комплексная. Консоли по-прежнему достигают солидной аудитории среди детей и подростков, но там им нужно соперничать с мобильными устройствами — и они проигрывают эту битву.

В то же время, пока миллениалы и люди из поколения X продолжают играть на консолях, что создает рост в сегменте 40-50 лет, появляется вопрос восполнения следующего поколения геймеров. Консоли постепенно становятся все большей редкостью среди тинейджеров, и с каждым годом база пользователей в этом сегменте лишь сокращается.

Таким образом, потенциальная 30-миллионная дыра в продажах платформ настигнет игровую индустрию в максимально неподходящий момент. Предстоящее поколение консолей определит их курс индустрии на годы вперед. Если оно выйдет в жалком состоянии из-за постоянного роста цен, то платформы не смогут ни привлечь новую аудитори, ни толком удержать старую.