Компания Talisman Design представила карманный ПК

Компания Talisman Design представила PocketMage – компактный карманный компьютер для набора текста, ведения заметок, работы с терминалом и написания небольших программ.

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Устройство позиционируется как альтернатива смартфонам для работы без постоянных уведомлений и других отвлекающих факторов.

Карманный компьютер с двумя экранами

PocketMage выполнен в складном корпусе и внешне напоминает миниатюрный ноутбук. Устройство получило два дисплея. Основная 3,1-дюймовая панель на электронных чернилах имеет разрешение 320 × 240 пикселей и предназначена для отображения текста и другой статичной информации.

Дополнительный 1,8-дюймовый OLED-экран разрешением 256 × 32 пикселя используется для меню, уведомлений системы и элементов интерфейса, требующих более высокой частоты обновления.

Нижнюю часть корпуса занимает компактная физическая клавиатура с раскладкой QWERTY. Для прокрутки предусмотрена отдельная сенсорная полоса. Производитель называет клавиатуру тактильной, но не указывает, что в ней используются механические переключатели.

Аппаратной основой PocketMage стал микроконтроллер ESP32-S3 со встроенной поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. Устройство оснащено 2 МБ оперативной памяти, 16 МБ флеш-памяти, разъёмом USB Type-C, слотом microSD и портом расширения для подключения дополнительного оборудования. Также предусмотрена возможность подключения внешней USB-клавиатуры.

Открытая ОС и неделя автономности

PocketMage работает под управлением собственной операционной системы на базе FreeRTOS. В стандартный набор программ входят редактор Markdown, дневник, календарь, словарь и терминал. Сторонние приложения можно устанавливать вручную, а открытый исходный код позволяет пользователям создавать собственные программы и дорабатывать систему.

За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 1200 мА·ч. По оценке разработчиков, одного заряда должно хватать примерно на семь дней работы. Фактическая автономность будет зависеть от сценария использования, активности беспроводных модулей и частоты обновления экранов.

Цена и сроки поставок

PocketMage финансируется через краудфандинговую платформу Crowd Supply. Набор для самостоятельной сборки стоит $185, а полностью собранная версия – $235. Для сборки не требуется пайка: достаточно отвёртки. Устройство предлагается в цветах Parchment и Royal Purple.

На момент проверки проект привлёк более $200 000 при первоначальной цели в $100 000. Отправка заказов запланирована на 25 марта 2027 года. Разработчики предупреждают, что сроки могут измениться из-за доработки печатных плат и корпуса, а также сертификации по стандартам FCC, CE и UKCA.