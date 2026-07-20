«Наш уровень игры не там, где должен быть». Peyz — о вылете T1 с EWC 2026

Стрелок T1 Ким Peyz Су Хван в интервью Sheep Esports прокомментировал четвёртое место команды на турнире по League of Legends на Esports World Cup 2026. T1 проиграла Karmine Corp в полуфинале, а затем уступила Gen.G в матче за третье место со счётом 1:2.

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Peyz признал, что команда не справилась с давлением на двух последних международных турнирах — на MSI и EWC T1 была выбита европейскими командами.

Я всегда считал команды из LEC сильными. Однако на этот раз мы проиграли европейцам и на MSI, и на EWC. LEC — сильный регион, но я также думаю, что наш уровень игры всё ещё не там, где он должен быть. Это особенно разочаровывает.

T1 завершила EWC на четвёртом месте и заработала $ 140 тыс. Команда вернётся к выступлениям в LCK через 12 дней — Gen.G станет одним из первых соперников.