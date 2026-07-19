Dplus KIA выиграла турнир по League of Legends на Esports World Cup 2026
Dplus KIA стала чемпионом турнира по League of Legends на Esports World Cup 2026. В гранд-финале корейская команда обыграла Karmine Corp со счётом 3:0, не отдав ни одной карты. Третья встреча завершилась разгромом 23:5 за 27 минут.
MVP турнира стал ботлейнер Син Smash Гым Чжэ — на протяжении чемпионата он показал KDA 8.1 и обеспечил 28,4% общего урона команды. За награду игрок получил дополнительные $ 25 тыс.
Для Karmine Corp финал EWC стал вторым крупным международным результатом в 2026 году после полуфинала MSI. Французская команда оставалась единственным представителем не из LCK и LPL в плей-офф.
Распределение призовых:
- Dplus KIA — $ 600 тыс
- Karmine Corp — $ 340 тыс
- Gen.G — $ 220 тыс
- T1 — $ 140 тыс
Турнир по LoL на EWC 2026 проходил с 15 по 19 июля в Париже. 16 команд разыгрывали призовой фонд в $ 2 млн.