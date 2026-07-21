Steam Machine стартовала лучше ожиданий

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Steam Machine от Valve, несмотря на неоднозначную реакцию после анонса и высокую стоимость, может оказаться успешнее, чем предполагалось. К такому выводу пришли авторы Boiling Steam, которые попытались оценить продажи устройства с помощью данных Steam Hardware Survey.

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

Поскольку компания не публикует официальную статистику по своему оборудованию, аналитики изучили изменения в доле пользователей SteamOS после выхода новой системы. На основании этих данных они предполагают, что сейчас новинка продается тиражом примерно от 10 до 15 тысяч экземпляров в неделю. Это лишь расчетная оценка, а не подтвержденные цифры, однако других открытых источников информации о продажах пока нет.

Если эти подсчеты близки к реальности, ежемесячные поставки могут достигать 50-60 тысяч устройств. Для массовых игровых консолей такие показатели выглядят скромно, однако Steam Machine рассчитана на другую аудиторию. Устройство ориентировано на пользователей, которым нужен компактный игровой ПК с SteamOS и возможностью запускать игры из библиотеки Steam.

Авторы исследования также отмечают, что текущие темпы продаж сопоставимы с ранними показателями Steam Deck. По оценкам, основанным на тех же данных, портативная консоль Valve за первые месяцы после релиза достигла схожих объемов распространения, хотя компания официальную статистику так и не раскрыла.

Пока Steam Machine остается доступной в ограниченных объемах, поэтому оценить реальный спрос затруднительно. Кроме того, ранее компания сообщала, что на стартовые поставки повлияли высокая стоимость комплектующих и ограничения производства. По этой причине окончательные выводы о коммерческом успехе устройства можно будет сделать только после публикации официальных данных или появления новых оценок.