GTA 3 и Vice City запустили внутри San Andreas в качестве мини-игр

Пользователь DryxioGTA создал мод, позволяющий запустить GTA 3 и Vice City внутри GTA San Andreas. Видео с демонстрацией модификации он опубликовал на своём YouTube-канале.

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Культовые части GTA запускаются в San Andeas в качестве мини-игр. В видео показано, как главный герой Си-Джей подходит к гигантскому телевизору, чтобы запустить знаменитые проекты — пользователи могут переключаться между управлением основной игры и другими частями франшизы с помощью нажатия только одной клавиши.

Мод DryxioGTA загрузил на сайт LibertyCity.net — его можно скачать абсолютно бесплатно. Пользователь также рассказал, что создал модификацию, встроив движки GTA 3 и Vice City как независимый процесс в San Andreas. Благодаря этому игры работают в реальном времени и без каких-либо проблем.