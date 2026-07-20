Геймеры сорвали план Ubisoft и досрочно завершили охоту за сокровищами

Компания Ubisoft в рамках промоакции ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag планировала провести для игроков серию поисков сокровищ с еженедельными подсказками, однако фанаты смогли самостоятельно обнаружить все спрятанные предметы значительно быстрее. Об этом сообщает Dexerto.

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В рамках акции Ubisoft планировала каждую пятницу публиковать новые подсказки о расположении трех уникальных сундуков с внутриигровыми наградами. Игрокам предлагалось решать загадки и искать скрытые объекты в игровом мире.

Первый сундук с наградой в размере 4000 реалов был найден в соответствии с задумкой разработчиков. Однако уже следующая часть квеста пошла не по сценарию Ubisoft. Второй сундук, содержащий редкий костюм «Исследователь», обнаружил пользователь Reddit. После первого открытия он решил самостоятельно исследовать подводные локации и нашел тайник по координатам 28,292.

Ubisoft признала, что недооценила скорость, с которой сообщество справляется с задачей. Компания заявила, что планировала опубликовать подсказку позже, но игроки смогли найти сокровище раньше установленного срока.

Через несколько часов был обнаружен и третий сундук. Пользователь NinePathompuZ нашел его на дне моря по координатам 500,168. В качестве награды игрок получил легендарную рапиру и талисман для корабля «Галка».

Ubisoft пока официально не объявила о завершении акции, однако после обнаружения всех трех сокровищ дополнительный квест, вероятно, завершился раньше запланированного срока.

Ранее сообщалось, что дорогая видеокарта RTX 5090 сгорела спустя пару минут в Assassin's Creed.