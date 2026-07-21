Paramount раскрыла первые детали фильма по Call of Duty

Variety: экранизация Call of Duty будет основана на вселенной Modern Warfare
Режиссер Питер Берг в ходе фестиваля Fantastic Fest заявил, что полнометражная экранизация франшизы Call of Duty от Paramount Pictures будет разворачиваться во вселенной Modern Warfare. Об этом сообщает Variety.
Подробности сюжета Call of Duty пока не раскрываются. Премьера картины запланирована на 30 июня 2028 года. Одновременно создатели проекта представили анимированный логотип будущего фильма.
В рамках фестиваля Activision также организовала демонстрацию Call of Duty: Modern Warfare 4. Посетители получили возможность ознакомиться с игрой до ее релиза, а разработчики анонсировали сотрудничество с британским автопроизводителем Aston Martin, сообщает DTF. В режимах DMZ и Warzone после выхода игры появится внедорожник Dreadnought, дизайн которого создан совместно с автопроизводителем.
Среди гостей мероприятия была актриса Инди Наварретт, известная по сериалу «Обсессия». В Activision отметили, что пригласили ее за многолетнее увлечение серией Call of Duty и опыту стриминга игр франшизы. Во время фестиваля Наварретт выступила перед посетителями и приняла участие в демонстрационных матчах Modern Warfare 4.
Также поклонники подарили актрисе запечатанное коллекционное издание Call of Duty: Modern Warfare 2 для консоли Xbox 360.
Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 запланирован на 23 октября для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
Ранее сообщалось, что Call of Duty и еще две игры можно забрать для PlayStation бесплатно.