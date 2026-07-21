Paramount раскрыла первые детали фильма по Call of Duty

Режиссер Питер Берг в ходе фестиваля Fantastic Fest заявил, что полнометражная экранизация франшизы Call of Duty от Paramount Pictures будет разворачиваться во вселенной Modern Warfare. Об этом сообщает Variety.

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Подробности сюжета Call of Duty пока не раскрываются. Премьера картины запланирована на 30 июня 2028 года. Одновременно создатели проекта представили анимированный логотип будущего фильма.

В рамках фестиваля Activision также организовала демонстрацию Call of Duty: Modern Warfare 4. Посетители получили возможность ознакомиться с игрой до ее релиза, а разработчики анонсировали сотрудничество с британским автопроизводителем Aston Martin, сообщает DTF. В режимах DMZ и Warzone после выхода игры появится внедорожник Dreadnought, дизайн которого создан совместно с автопроизводителем.

Среди гостей мероприятия была актриса Инди Наварретт, известная по сериалу «Обсессия». В Activision отметили, что пригласили ее за многолетнее увлечение серией Call of Duty и опыту стриминга игр франшизы. Во время фестиваля Наварретт выступила перед посетителями и приняла участие в демонстрационных матчах Modern Warfare 4.

Также поклонники подарили актрисе запечатанное коллекционное издание Call of Duty: Modern Warfare 2 для консоли Xbox 360.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 запланирован на 23 октября для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Ранее сообщалось, что Call of Duty и еще две игры можно забрать для PlayStation бесплатно.