Хакер выложил взломанную версию Assassin's Creed Shadows

Хакер под псевдонимом voices38 сообщил о взломе защиты Denuvo в Assassin's Creed Shadows – флагманской игре Ubisoft 2025 года. На это обратило внимание издание VGTimes.

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Ранее обойти антипиратскую систему можно было только с использованием гипервизора. Такой способ требовал отключения Secure Boot и создания виртуального модуля TPM 2.0, что, как отмечается, снижало безопасность системы и приводило к заметному падению производительности.

Assassin's Creed Shadows вышла 20 марта 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК и macOS.

Игра представляет собой приключенческий экшен с открытым миром, действие которого разворачивается в Японии периода Сэнгоку. Игрокам доступны два главных героя – самурай Наоэ и синоби Ясукэ, которым предстоит выполнять скрытные задания и сражаться с противниками, используя различные виды оружия и тактики.

Прежде voices38 также сообщал о взломе защиты в таких играх, как Atomic Heart, 007 First Light, Batman: Legacy of the Dark Knight, Resident Evil Requiem, DOOM: The Dark Ages и ряде других проектов.

Ранее у игры про древний Кавказ Amanat появилась страница в Steam.