Российская Geltek Cyber Team заняла третье место на женском чемпионате мира MWI по MLBB
Российская команда Geltek Cyber Team заняла третье место на MLBB Women's International 2026, главном чемпионате по Mobile Legends: Bang Bang среди девушек. Коллектив разделит призовые в размере $ 50 тыс.
В матче за третье место Geltek уверенно победила Galaxy Phoenix из Камбоджи со счётом 3:0 по картам. Команда Ирины Kioway Королёвой показала лучший результат в истории нашего региона — по ходу MWI 2026 наша пятёрка проиграла лишь один матч против действующих чемпионов Team Vitality.
MWI 2026 проходит в рамках Кубка мира по киберспорту в Париже. Следить за ходом других соревнований Esports World Cup можно в нашем лайв-материале.