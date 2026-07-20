Roblox научили создавать игры по текстовому описанию

Разработчики игры Roblox анонсировали функцию Build для мобильного приложения. Достаточно написать что-то вроде «сделай уютную приключенческую игру в густом лесу», и местный ИИ сгенерирует базовую версию игры с персонажами, окружением, звуками и правилами. После этого можно дорабатывать детали и делиться с друзьями.

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За кулисами работают несколько моделей ИИ — как открытых, так и собственных разработок Roblox. Чтобы не заполнять библиотеку миров мусором, в Roblox обещает использовать систему ранжирования. Игры будут подниматься в рекомендациях только если в них возвращаются игроки.

Тестирование начнётся 28 июля в Новой Зеландии. Пользователям от 9 лет (с подтверждённым возрастом) разрешат пробовать создавать игры, а с 16 лет публиковать их для всех. Будет бесплатная базовая версия и платные расширенные возможности.