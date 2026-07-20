Российская Team Yandex заняла третье место на Esports World Cup 2026 по Dota 2
Российская команда Team Yandex победила в матче за третье место на Esports World Cup 2026 по Dota 2. Коллектив получит $ 200 тыс. призовых.
Матч с Vici Gaming из Китая оказался слишком лёгким. На первой карте Yandex доминировала всю игру и спустя 35 минут закончила противостояние, а вторая и вовсе закончилась разгромом — 23:3 по убийствам за менее чем 19 минут.
Напомним, в финале Esports World Cup 2026 между собой сыграют ещё две российские команды — BetBoom Team и PARIVISION. Серия до трёх побед начнётся в 16:30 мск, победитель получит главный приз в размере $ 750 тыс. Следить за ходом матча можно будет в нашем лайв-материале.