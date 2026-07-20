Вышел сюжетный трейлер Marvel's Wolverine с новыми персонажами

Компания Sony представила новый сюжетный трейлер экшена Marvel's Wolverine.

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Ролик получил название Ain't No Hero ("Никакой я не герой"), прямолинейно отражающее образ Логана, который никогда не относил себя к команде "хороших парней".

Тема получает продолжение в одной из ключевых реплик: "Nothing except rage" ("Ничего, кроме ярости").

Фраза задает тон видео, посвященному внутренней борьбе протагониста и его попыткам справиться с собственной природой.

Также авторы впервые подробно представили аудитории Виктора Крида, более известного как Саблезубый, и Леди Смертельный Удар - киборга с адамантиевыми когтями.

Проект разрабатывается студией Insomniac Games, знакомой массовому игроку по серии Marvel's Spider-Man, эксклюзивно для PlayStation 5. Релиз запланирован на 15 сентября текущего года.

Разработчики заявили, что показанные в трейлере персонажи - лишь часть героев и злодеев, которые появятся в игре. Новые подробности обещают раскрыть ближе к выходу.