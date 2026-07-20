Партнеры NVIDIA уже получили первые видеокарты RTX 5000 Super

Издание Videocardz сообщило, что компания NVIDIA завершила разработку видеокарты RTX 5000 Super. По данным СМИ, партнёры производителя уже получили первые модели.

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Журналисты отмечают, что NVIDIA пока не спешит выпускать новые видеокарты из-за кризиса памяти, а именно — высокой стоимости модулей GDDR7 объёмом 3 ГБ. Источники издания утверждают, что один такой чип стоит около $ 70, что на $ 50 дороже, чем модуль на 2 ГБ. Разница в цене делает масштабное производство в разы затратнее. Сама NVIDIA пока не подтверждала данную информацию.

Ранее появилась информация, что NVIDIA перенесла выход RTX 5000 Super на неопределённый срок из-за кризиса памяти. Отмечалось, что новые видеокарты должны были выйти ещё в 2025 году, но этого так и не случилось. Главной особенностью моделей должен был стать увеличенный объём видеопамяти благодаря модулям с 3 ГБ. Судя по утечкам, компания всё ещё планирует выпустить видеокарту.