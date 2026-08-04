Overwatch пытается вернуть матчи 6 на 6: почему этот формат не работает?

Overwatch в очередной раз пытается найти баланс между теми, кто любил старые матчи 6 на 6 и теми, кто предпочитает формат 5 на 5, который появился в сиквеле. Новый ивентовый режим быстрой игры «со взломом» предлагает альтернативу — но она не очень хорошо работает. Портал PC Gamer рассказал, почему.

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Новый экспериментальный режим, по сути, представляет собой привычный формат 6 на 6, но с некоторыми правилами, позаимствованными из старого формата 5 на 5. Получается 1-2-3 флекс: в команде может быть один танк, три атакующих героя и два бойца поддержки. Нюанс в том, что, при желании, одного из атакующих можно поменять на второго танка.

Понятно, в чем задумка разработчиков. Если для игры технически нужен только один танк, то очередь на матчмейкинг должна быть короче, как была в 5 на 5. Но при этом один дополнительный игрок в каждой команде создает более тактические, хаотичные бои — как в 6 на 6.

На бумаге это неплохой гибрид двух довольно разных форматов, но в реальности он воспринимается как плохой компромисс. Потому что у этого режима быстро сформировался очевидный тренд: команды, в которых два танка, обыгрывают команды, у которых танк лишь один.

Проблема в том, что, учитывая возможность выбора двух танков, игра балансирует роль, отталкиваясь от нюансов формата 6 на 6. У танков чуть меньше здоровья, чем обычно, и их способности немного слабее (у Зари всего один щит вместо двух). В этом нет ничего плохого, если в команде два танка, но если он один, то слабости очень бьют по тактике.

Например, в одном матче команда с двумя танками может две трети матча обыгрывать соперников с одним, толкая груз к финальной точке. Но на последнем рубеже оппоненты могут переключиться на двух танков — и игра моментально забуксует. Танкам-одиночкам очень сложно, потому что если их два, то один игрок может компенсировать ошибки другого, прежде чем соперники успеют реализовать преимущество. Единственный способ победить компиляцию 2-2-2, играя в команде 1-3-2 — это владеть запредельно высоким навыком, что не очень надежно.

По этой причине режим 1-3-2 выглядит совершенно не нужным. Как бы геймдизайнеры ни попытались выровнять ситуацию патчами, два танка почти всегда лучше одного. А если это так, то компоновка команды 1-3-2 тоже не нужна. Единственное ее преимущество — меньшее время ожидания перед матчем.

1-3-2 флекс вряд ли поставит точку в давних дебатах о разнице форматов. Они слишком разные, чтобы между ними можно было найти сбалансированную золотую середину. Оба по-своему хороши: хаос матчей 6 на 6 никак не заменяет более взвешенные, тактические матчи в 5 на 5.