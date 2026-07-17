Как найти цветник Сикисай-но-Ока в Forza Horizon 6: гайд

В Forza Horizon 6 сезон итальянской экзотики, и для того, чтобы получить награды, игрокам, как обычно, нужно делать фотографии в определенных локациях. На этот раз, гонщикам необходимо сфотографироваться на Ferrari в цветнике Сикисай-но-Ока. Портал gamerant.com рассказал, как его найти.

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Панорамные цветочные сады Сикисай-но-Ока можно найти в регионе Хокубу. Если открыть карту и навести курсор на него, то пропустить сад не получится — он даже с высоты птичьего полета отличается яркими цветами. Но если вы все-таки не можете отыскать его, то ориентир — ближайший радар, чуть к северу амбара, где можно найти Lincoln 1962 Continental.

Для того, чтобы выполнить фото-испытание, достаточно сделать фотографию любой Ferrari, заехав в цветочное поле.

Если у вас до сих пор нет ни одного автомобиля этой марки, его можно купить на автошоу. 2018 Ferrari Portofino — самый дешевый вариант (190 000 кредитов). А на аукционе также можно отыскать 2007 Ferrari 430 Scuderia (178 000 кредитов). Для выполнения челленджа подойдет любая модель.

Награда за фото-испытание приблизит вас на шаг к летним наградам сезона: 1984 De Tomaso Pantera GT5 (20 очков) и 2004 Maseratti MC12 (40 очков).