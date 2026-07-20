Bethesda выпустит ремастеры Fallout 3 и New Vegas

Компания Bethesda опубликовала большой материал, посвящённый будущему своих знаменитых франшиз. В публкиации разработчики объявили о создании Fallout 5.

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По словам авторов, сейчас продолжение серии находится на ранней стадии разработки. Компания также подтвердила, что параллельно трудится над созданием ремастеров культовых частей франшизы — Fallout 3 и Fallout: New Vegas. Сейчас они находятся в активной фазе разработки.

Fallout — один из наших главных приоритетов сегодня. Fallout 5 остаётся нашей долгосрочной целью, сейчас у нас в активной разработке находится несколько проектов по Fallout. Также знаем, что многие игроки хотят вернуться к предыдущим частям Fallout. Хотя сегодня не объявляем никаких дат, работаем над ремастерами как Fallout 3, так и Fallout: New Vegas.

В Bethesda также отметили, что студия Obsidian, которая в 2010 году выпустила New Vegas, сейчас трудится над новой игрой по вселенной. Пока неясно, станет ли это продолжением знаменитой части или совершенно другим проектом.