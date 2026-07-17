Новую Castlevania авторов Dead Cells расхвалили в первых превью

Игровые журналисты ознакомились с Castlevania: Belmont’s Curse, проведя в ней первые три часа. И в сети уже появились предварительные обзоры с впечатлениями.

© Castlevania

Согласно им, Belmontʼs Curse, похоже, «готова соответствовать чрезвычайно высоким стандартам, которые установили её предшественницы», и имеет все шансы стать достойным возвращением классической франшизы. Но некоторые мелкие «вопросы» к разработчикам тоже возникли.

Журналисту IGN в целом понравилось всё: «великолепные графика и анимация», «увлекательные и динамичные бои» с разнообразным оружием, исследование мира с «должным удовлетворением», а также не слишком сложные боссы на раннем этапе прохождения.

«Однако настоящей звездой шоу стал кнут, который создаёт уникальный стиль акробатического боя, придающий Belmontʼs Curse неповторимый колорит и индивидуальность в набирающем популярность жанре метроидвании».

В GameSpot особенно впечатлились огромным количеством вариантов развития персонажа, которые добавляют прохождению «гибкости».

В Eurogamer тоже остались довольны проведённым в Castlevania: Belmontʼs Curse временем. Правда, у журналиста всё равно нашлась пара небольших «претензий». Например, система получения опыта с разрушаемых статуй, по ощущениям не играла какой-то важной роли. А прохождение показалось лёгким — даже в дополнительных комнатах, где спрятаны сокровища, не было серьёзных испытаний.

Опять же, все эти впечатления — от небольшой демки. И полноценная версия игры может ощущаться иначе.

Приключенческий 2D-экшен Castlevania: Belmontʼs Curse выходит 15 октября на PS5, Xbox Series, PC и Nintendo Switch с текстовым переводом на русский язык.

Konami называет грядущий релиз началом серии новых проектов во вселенной Castlevania.