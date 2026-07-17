Для сериала God of War ищут нового Кратоса

Как сообщает портал Deadline, для сериала по God of War (2018) ищут нового Кратоса.

© Amazon

Ранее появилась информация, что Райан Хёрст («Сыны анархии») получил на площадке серьёзную травму — разрыв бицепса — и уже прошёл через операцию. Восстановление проходит долго (полное — до года), поэтому съёмки могли перенести на 2027-й год.

Но, похоже, в Amazon MGM Studios и Sony Pictures Television нашли иное решение «проблемы» — замена актёра.

«Это душераздирающий поворот событий для Хёрста, который после получения роли претерпел физическую трансформацию, набрав 18 кг мышечной массы, и несколько месяцев упорно работал на съёмочной площадке в Ванкувере в физически сложной роли, пока не получил травму, просто выполняя свои обязанности», — пишет Deadline.

Фанаты God of War в своё время приняли новость о назначении Хёрста на главную роль в сериале в целом положительно. Но первый кадр с Кратосом и Атреем вызвал волну негодования. Тогда Хёрст оставил в соцсетях послание с призывом не верить всему, что появляется в интернете.