Россияне бросились скупать телевизоры и PlayStation

Продажи телевизоров в период проведения чемпионата мира по футболу выросли на 15% по сравнению с предыдущим месяцем, а игровых консолей – на 10%. Об этом «Газете.Ru»сообщили в компании «М.Видео».

По данным ритейлера, главным драйвером роста стали футбольные трансляции, которые традиционно стимулируют покупателей обновлять телевизоры, а также повышенный интерес к игровому контенту и футбольным симуляторам. Покупатели приобретали как доступные модели для небольших помещений, так и телевизоры с большой диагональю, высоким разрешением и современными технологиями изображения.

Продажи игровых консолей за тот же период увеличились на 10% месяц к месяцу. Самыми популярными моделями стали PlayStation 5 Slim и PlayStation 5 Pro.

Как отметил коммерческий директор «М.Видео» Сергей Уваров, чемпионат мира по футболу традиционно становится драйвером продаж техники для домашних развлечений. По его словам, покупатели все чаще выбирают современные телевизоры с крупной диагональю и высоким качеством изображения, а также проявляют повышенный интерес к игровым консолям, которые остаются одним из самых популярных способов семейного и дружеского досуга.

Ранее была названа доля россиян, которые вообще не смотрят телевизор.