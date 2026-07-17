Киберспортсмен M0NESY боится водить машину из-за неудачного опыта в GTA

Участник состава Team Falcons киберспортсмен Илья «m0NESY» Осипов признался, что опасается садиться за руль автомобиля. Страх появился у игрока после неудачного опыта управления транспортом в компьютерных играх. Об этом сообщает esports.ru, ссылаясь на Telegram-канал «Закулисье CS2».

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«У меня нет прав. Я не знаю, как водить. Я боюсь водить, так как раньше всегда разбивал машины в GTA. Мне просто стремно держать руль. Вот такая тема. Очень боюсь даже чуть-чуть задеть тачку. Мне кажется, я так натренируюсь кататься, что потом замены будут в команде», - отметил Осипов.

Напомним, что Илья Осипов родом из подмосковного Орехово-Зуево. Он считается одним из лучших киберспортсменов современности. В частности, он известен тем, что ему удалось создать в CS2 очень редкий предмет — «Нож-Бабочку | Волны» в цветовой гамме «Cапфир». Цена этого предмета составляет около 700 тысяч рублей.