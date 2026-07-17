У игры про древний Кавказ Amanat появилась страница в Steam

Студия The Mualif Studio открыла страницу своей дебютной игры Amanat: Legend of the Caucasus в Steam, а также опубликовала первый тизер и несколько скриншотов проекта. На это обратил внимание корреспондент издания «Газета.Ru».

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Разработчики называют Amanat первой экшен-RPG, основанной на подлинной культуре и мифологии Кавказа. Игра представляет собой сюжетную Action RPG с полуоткрытым миром, в которой пользователям предстоит исследовать средневековый Кавказ, знакомиться с историей и традициями народов региона, раскрывать тайны прошлого и участвовать в динамичных сражениях.

По описанию проекта, боевая система будет строиться на точности и необходимости изучать поведение противников, а мир включит крепости, ущелья и сакли, созданные на основе исторического Кавказа. Авторы также обещают кастомизацию персонажа и снаряжения, а прохождение будет ориентировано на одиночную игру.

В соцсетях создатели проекта заявляют, что уделяют особое внимание исторической достоверности. По их словам, внешний вид персонажей, оружие, элементы одежды и экипировки создаются на основе музейных экспонатов, частных коллекций и архивных материалов. Проект, как утверждают разработчики, находится в производстве не меньше полутора лет.

Студия также сообщила, что полноценный трейлер, в котором планируется раскрыть дату выхода и пользовательский интерфейс игры, намерена представить в третьем квартале этого года.

При этом сроки релиза, список платформ, помимо ПК, а также ряд других деталей разработчики пока не раскрывают.

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