Бесплатные игры на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июль 2026

Конец июля, неожиданно, будет тихим для всех, кроме ценителей файтингов — в течение двух недель выйдут, пожалуй, самые важные релизы года для любителей жанра. А пока вы планируете, кем будете играть в бета-тестировании Marvel Tokon, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store проходит раздача Echo Generation — ностальгической пошаговой RPG в духе сериала «Очень странные дела», где группе подростков предстоит распутать сверхъестественный заговор. Игроку предстоит сражаться с монстрами, выполнять задания, искать комиксы, чтобы получать новые навыки и, конечно же, завести множество новых друзей. Игру можно бесплатно забрать до 23 июля.

© EGS

На раздачу в Epic Games Store также вышла Luto — минималистический хоррор от первого лица. Протагонист, страдающий фобией, не может покинуть собственный дом, и каждый попытка вырваться на свободу ведет все глубже в пучину психологических травм и тревоги. На игру стоит обратить внимание тем, кто любит интригующие истории, рассказываемые через окружение. Luto можно бесплатно добавить на аккаунт до 23 июля.

© EGS

В Steam вышла демоверсия Guildrun — гибрида roguelite и авто-баттлера, где игроку предстоит возглавить собственную гильдию приключенцев. Отряды авантюристов отправятся к загадочным разломам, искажающим мир, но чтобы добраться до цели, нужно принимать грамотные решения, прокачивать каждого члена группы и расчетливо управлять рисками.

© Steam

Серия Stronghold уже было канула в лету, но разработчик Firefly Studios намерен оживить франшизу. В Steam уже можно попробовать демоверсию Stronghold 4, которая, судя по всему, вернется к корням серии. Никаких элементов фэнтези, вампиров, драконов и легендарных существ — только строительство средневековых замков, менеджмент ресурсов и приземленная история о рыцарях, лордах и простолюдинах.