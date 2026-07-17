В Epic Games Store бесплатно дарят две игры

В Epic Games Store стартовала новая еженедельная раздача игр, в рамках которой геймеры могут бесплатно получить два проекта: тактическую адвенчуру Echo Generation: Midnight Edition и психологический хоррор Luto. Забрать игры можно на главной странице магазина.

© Газета.Ru

Echo Generation: Midnight Edition — пошаговая тактическая адвенчура с элементами исследования. Игрокам предстоит раскрыть тайны родного города главных героев, помочь местным жителям и сражаться с различными монстрами. Проект получил обновленное издание, а в мае этого года вышло продолжение серии.

Вторая бесплатная игра — Luto, психологический хоррор от первого лица. Сюжет посвящен человеку, который пытается покинуть собственный дом, однако каждая новая попытка все глубже погружает его в череду загадочных событий и психологических испытаний.

Бесплатно забрать Echo Generation: Midnight Edition и Luto можно до 23 июля, после чего Epic Games Store обновит список раздаваемых игр.

Помимо бесплатной раздачи, в Epic Games Store продолжается летняя распродажа, которая продлится до 30 июля. В рамках акции пользователям доступны скидки на сотни игр, среди которых Death Stranding 2: On the Beach, Resident Evil Requiem, Reanimal, ARC Raiders, Cronos: The New Dawn и другие.

Ранее фанаты GTA взбесились из-за уменьшенных выплат за ограбления.