Определились пары плей-офф турнира по League of Legends на EWC 2026

Завершился групповой этап турнира по League of Legends на Esports World Cup 2026. Групповая стадия длилась два дня — из 16 участников в плей-офф вышли восемь команд.

© Чемпионат.com

Сетка четвертьфиналов:

Hanwha Life Esports — T1;

Anyone's Legend — Karmine Corp;

Gen.G — JD Gaming;

Bilibili Gaming — Dplus KIA.

Плей-офф пройдёт по системе одиночного выбывания. Четвертьфиналы и полуфиналы — в формате best-of-3, гранд-финал — best-of-5. Французская Karmine Corp — единственная команда в плей-офф не из LCK, Южная Корея, или LPL, Китай. Турнир по LoL на EWC 2026 проходит с 15 по 19 июля в Париже. Призовой фонд составляет $ 2 млн.