PGL объявила список приглашенных команд на Bucharest Masters 2026 по CS 2

Турнирный оператор PGL раскрыл список из 12 приглашённых команд на PGL Bucharest Masters 2026 по Counter-Strike 2. Приглашения распределены по глобальному рейтингу VRS на 6 июля.

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Среди участников — Team Spirit, Natus Vincere, BetBoom Team, Aurora, Team Vitality, FURIA, MOUZ, G2 Esports, Legacy, FUT Esports, 9z и The MongolZ. Оставшиеся четыре слота разыграют в региональных отборочных — по одному от Европы, Северной Америки, Южной Америки и Азии. Открытые квалификации пройдут с 3 по 6 сентября, закрытые — с 9 по 13 сентября.

На основном этапе 16 команд сыграют в групповой стадии по швейцарской системе в формате best-of-3. Плей-офф пройдёт на выбывание, гранд-финал — best-of-5. Изначально турнир планировался в Белграде, но был перенесён в Бухарест. Призовой фонд составит $ 1,25 млн.

PGL Bucharest Masters 2026 пройдёт с 24 по 31 октября в студии PGL в Бухаресте.