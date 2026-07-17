Материнские платы назвали единственными подешевевшими деталями компьютера

Среди всех компонентов для персонального компьютера (ПК) только материнские платы подешевели за последнее время. Об этом сообщает издание XDA.

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Журналисты портала заметили, что в США некоторые флагманские модели известных производителей стали доступны со скидкой. Аналогичный тренд они зафиксировали и на других мировых рынках. Специалисты изучили ситуацию и пришли к выводу, что на материнские платы не распространяется дефицит.

В материале говорится, что из-за бума искусственного интеллекта (ИИ) сильно подорожали оперативная память и накопители, а также другие компоненты для компьютера. Материнские платы, судя по всему, кризис не коснулся. Причиной этого феномена назвали тот факт, что детали материнской платы не являются дефицитными.

В связи с этим авторы порекомендовали пользователям по возможности приобрести материнскую плату сейчас, чтобы после того, как завершится кризис памяти, а цены стабилизируются, собрать на ее основе ПК. «Постепенная сборка компьютера дает множество возможностей для поиска более выгодных предложений на компоненты в течение определенного периода времени», — подытожили авторы XDA.

В начале июля аналитики IDC заявили, что мировые продажи компьютеров упали впервые за последние два года. Во втором квартале 2026 года поставки техники обрушились на 4,9 процента из-за кризиса памяти.