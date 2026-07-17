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Скидки на одну деталь компьютера объяснили

Lenta.ru

Среди всех компонентов для персонального компьютера (ПК) только материнские платы подешевели за последнее время. Об этом сообщает издание XDA.

Материнские платы назвали единственными подешевевшими деталями компьютера
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Журналисты портала заметили, что в США некоторые флагманские модели известных производителей стали доступны со скидкой. Аналогичный тренд они зафиксировали и на других мировых рынках. Специалисты изучили ситуацию и пришли к выводу, что на материнские платы не распространяется дефицит.

В материале говорится, что из-за бума искусственного интеллекта (ИИ) сильно подорожали оперативная память и накопители, а также другие компоненты для компьютера. Материнские платы, судя по всему, кризис не коснулся. Причиной этого феномена назвали тот факт, что детали материнской платы не являются дефицитными.

В связи с этим авторы порекомендовали пользователям по возможности приобрести материнскую плату сейчас, чтобы после того, как завершится кризис памяти, а цены стабилизируются, собрать на ее основе ПК. «Постепенная сборка компьютера дает множество возможностей для поиска более выгодных предложений на компоненты в течение определенного периода времени», — подытожили авторы XDA.

В начале июля аналитики IDC заявили, что мировые продажи компьютеров упали впервые за последние два года. Во втором квартале 2026 года поставки техники обрушились на 4,9 процента из-за кризиса памяти.