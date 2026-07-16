Как добыть криогенный хладагент в Palworld: гайд

Криогенный хладагент в Palworld позволяет создавать множество разных предметов, от продвинутых кулеров до улучшенной металлической брони, устойчивой к холоду. Портал PC Gamer рассказал, что нужно для создания криогенного хладагента и как открыть его.

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Для того, чтобы скрафтить криогенный хладагент, сначала нужно открыть ряд апгрейдов в меню технологий:

Прокачаться до 26 уровня и открыть генератор энергии Прокачаться до 29 уровня и открыть сборочный конвейер Прокачаться до 31 уровня и открыть сам рецепт хладагента

Для крафта хладагента обязательно нужно построить сборочный конвейер и генератор, от которого он будет подпитываться. А для их строительства необходимы следующие ресурсы:

150 слитков

5 деревянных досок

20 гвоздей

10 цемента

20 электрических органов

Гвозди и доски открываются на 10 и 15 уровнях соответственно, а цемент — на 19-м, в меню технологий. Помните — электрические органы можно получить захватывая, убивая, разделывая или разводя электрических палов.

После постройки двух зданий можно приступать к крафту хладагента, который требует: