Как добыть криогенный хладагент в Palworld: гайд
Криогенный хладагент в Palworld позволяет создавать множество разных предметов, от продвинутых кулеров до улучшенной металлической брони, устойчивой к холоду. Портал PC Gamer рассказал, что нужно для создания криогенного хладагента и как открыть его.
Для того, чтобы скрафтить криогенный хладагент, сначала нужно открыть ряд апгрейдов в меню технологий:
- Прокачаться до 26 уровня и открыть генератор энергии
- Прокачаться до 29 уровня и открыть сборочный конвейер
- Прокачаться до 31 уровня и открыть сам рецепт хладагента
Для крафта хладагента обязательно нужно построить сборочный конвейер и генератор, от которого он будет подпитываться. А для их строительства необходимы следующие ресурсы:
- 150 слитков
- 5 деревянных досок
- 20 гвоздей
- 10 цемента
- 20 электрических органов
Гвозди и доски открываются на 10 и 15 уровнях соответственно, а цемент — на 19-м, в меню технологий. Помните — электрические органы можно получить захватывая, убивая, разделывая или разводя электрических палов.
После постройки двух зданий можно приступать к крафту хладагента, который требует:
- 1 жидкость водного пала
- 1 ледяной орган