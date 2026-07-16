Samsung выпустила «доступный» SSD 990 на 1 ТБ за 270 долларов

Samsung представила новый SSD 990 M.2−2280 с интерфейсом PCI-Express 4.0. Это бюджетная (по современным меркам) DRAMless-модель, что использует QLC-память.

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Новинка доступна в двух объёмах: 1 ТБ за 270 долларов и 2 ТБ за 530 долларов. Скорости чтения достигают 7150−7250 МБ/с, записи — до 6450 МБ/с в обеих версиях. Производительность в случайных операциях у 2-терабайтной модели выше: 850 000 операций ввода-вывода при чтении против 700 000 у младшей версии.

Главное отличие от модели 990 EVO Plus (которая использует TLC-память) в ресурсе записи. У нового 990 он составляет 400 ТБ для версии на 1 ТБ и 800 ТБ для версии на 2 ТБ. У 990 EVO Plus аналогичного объёма эти показатели выше — 600 и 1200 ТБ соответственно. Гарантия на оба накопителя 3 года.