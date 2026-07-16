Инсайдер подтвердил утекшие характеристики флагмана Redmi

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал собственные данные о флагманском смартфоне Redmi K100 Pro. Большая часть характеристик уже появлялась в предыдущих утечках, но так они получили «дополнительное подтверждение».

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Согласно данным, устройство получит плоский OLED-экран с «ультравысоким разрешением» и частотой обновления 185 Гц. Диагональ составит, по слухам, 6,59 или 6,9 дюйма.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с отдельным графическим чипом.

Камеры останутся без изменений: основная на 200 мегапикселей с большим сенсором и 50-мегапиксельный телеобъектив.

Аккумулятор будет ёмкостью 8500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки. Также в списке: стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном и защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.