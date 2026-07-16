Представлен Motorola Edge 70 Max – игровой флагман с магнитной зарядкой

Motorola провела в Индии презентацию нового смартфона Edge 70 Max. Среди его главных особенностей – 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей, аккумулятор емкостью 7100 мА·ч и процессор Snapdragon 8 Gen 5. Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой Hello UI.

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Экран

Motorola Edge 70 Max оснащен 6,8-дюймовым Extreme AMOLED-дисплеем с разрешением 1440 × 3168 пикселей. Частота обновления достигает 144 Гц, а частота опроса сенсора – 360 Гц, что обеспечивает плавную анимацию и быстрый отклик в играх.

Производитель заявляет пиковую яркость до 7000 нит, поддержку более миллиарда цветов и полный охват цветового пространства DCI-P3. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i и поддерживает технологию Water Touch, которая повышает точность управления мокрыми пальцами.

Аппаратная основа

В основе Motorola Edge 70 Max лежит новый 3-нм процессор Snapdragon 8 Gen 5 с двумя производительными ядрами с частотой до 3,8 ГГц и шестью энергоэффективными ядрами с частотой до 3,3 ГГц.

Смартфон доступен в конфигурациях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объемом 256 или 512 ГБ. За охлаждение устройства при высоких нагрузках отвечает испарительная камера площадью 5500 мм².

Одной из ключевых особенностей Motorola Edge 70 Max стал аккумулятор емкостью 7100 мА·ч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 90 Вт, беспроводная зарядка мощностью 25 Вт и обратная проводная зарядка мощностью 5 Вт. Также заявлена совместимость с магнитными аксессуарами MagSafe. Полная беспроводная зарядка занимает 86 минут.

Камеры

Основная камера включает два модуля:

50-Мп основной сенсор Sony LYT-710 с оптической стабилизацией; 8-Мп сверхширокоугольную камеру с углом обзора 119° и автофокусом.

Для селфи предусмотрена фронтальная камера разрешением 32 Мп. Смартфон способен записывать видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Прочее

Смартфон защищен от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Среди поддерживаемых интерфейсов – 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и USB Type-C. Устройство также поддерживает навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo, NavIC, BeiDou и QZSS.

Для разблокировки используется встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Производитель обещает три крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности.

Сроки выхода, цвета и цена

Motorola Edge 70 Max поступит в продажу в Индии 20 июля через Flipkart и официальный интернет-магазин компании. Смартфон будет доступен в цветах Pantone Aqua Gray, Pantone Dark Shadow и Pantone Ice Melt.

Цены:

8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти – $572;

12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти – $624.