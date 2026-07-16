DOOM включили в список «самых влиятельных произведений американской культуры»

Издание The Washington Post собрало список из «самых влиятельных произведений американской культуры». В него попала единственная видеоигра — DOOM.

© DOOM

«В декабре 1993 года компания Id Software бесплатно распространила часть своей новой видеоигры через интернет. Сети колледжей не справлялись с трафиком, и доски объявлений оживали по мере того, как игра в конечном итоге устанавливалась на большее количество компьютеров, чем Microsoft Windows 95 в то время», — отметил автор The Washington Post.

Создатель оригинальной DOOM Джон Ромеро поздравил разработчиков, моддеров и всё сообщество с попаданием в список и поблагодарил The Washington Post за признание.

Ранее в сети опубликовали наработки по отменённой DOOM 4. Игра находилась в производстве, однако её свернули ради DOOM (2016). Авторы утечек показали модели различных монстров, а также готовый арт.

Также сообщалось, что новая DOOM уже в разработке, несмотря на масштабные сокращения в XBOX.