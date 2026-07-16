В Crimson Desert добавили функцию кросс-сохранения и провели работу над ошибками

Pearl Abyss выпустила свежее обновление (1.14.00) для Crimson Desert на всех актуальных платформах.

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Оно добавило долгожданную функцию кросс-сейва — на PC, PlayStation и Xbox Series. С ней игроки могут переносить сохранения между платформами и продолжать свои приключения с одного и того же файла, не теряя прогресс.

Кроме того, обновление исправляет различные баги, мешавшие прогрессии. Например, ошибки, ломавшие квест «Гномья забота» и управление персонажем, когда питомец забирался на кровать во время взаимодействия с ней. Ещё больше исправлений — в официальном патчноуте.

Приключенческий экшен Crimson Desert доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series с марта. Его продажи превышают 6 млн копий.

В настоящее время для игры разрабатывают дополнение, ещё больше обновлений и порт для Nintendo Switch 2.