Глава команды разработчиков Pax Dei заявил, что ИИ-игры заполоняют Steam

Гендиректор студии Mainframe Industries Сулки Харо опубликовал анализ о количестве ИИ-игр в Steam. Руководитель команды, создавшей ролевую игру Pax Dei, отметил, что они заполоняют магазин Valve.

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«В зависимости от выбранного периода, 60–90% прироста ежемесячных релизов в Steam приходится на игры с пометкой об искусственном интеллекте. В 2024 году на игры с пометкой „ИИ“ приходилось 10,9% релизов в Steam. В 2025 году этот процент вырос до 19,9%, а в 2026 году — до 30,8%», — сказал Харо.

При этом он добавил, что почти ни один из этих проектов не приносит денег. Только на 1% самых популярных игр приходится около 94% предполагаемого дохода. Харо добавил, что нейросети являются лишь инструментом и не смогут заменить полноценные команды талантливых разработчиков.

Ранее стало известно, что 100% создателей онлайн-игр в Японии используют ИИ. Самым популярным инструментом является Gemini, на втором месте оказалась Claude, а тройку лидеров замкнула GitHib Copilot.