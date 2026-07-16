В РФ стартовали продажи ноутбуков Honor с акцентом на производительность

В российской рознице появились два ноутбука HONOR: MagicBook Pro 14 2026 и MagicBook 16 2026. Первая модель с акцентом на производительность, вторая на долгую работу.

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HONOR MagicBook Pro 14 2026 получил 14,6-дюймовый сенсорный OLED-экран с разрешением 3120×2080 и частотой обновления 120 Гц. Яркость достигает 700 нит, а экран занимает 91,5% передней панели.

Процессор Intel Core Ultra X9 388H с частотой до 5,1 ГГц, 16 ядрами и встроенной графикой Intel Arc B390. Аккумулятор ёмкостью 92 Вт·ч обеспечивает до 15,5 часов работы, быстрая зарядка на 100 Вт пополняет батарею до 50% за 30 минут

Цены от 159 990 до 189 990 рублей в зависимости от объёма памяти (24 или 32 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной).

© HONOR

HONOR MagicBook 16 2026 оснащён 16-дюймовым экраном с частотой 120 Гц и площадью экрана 92,5%. Процессор Intel Core Ultra 5 325. Батарея на 80 Вт·ч с более чем 14 часами работы. Производитель заявляет, что через 6 лет использования производительность снизится всего на 10% благодаря технологии HONOR Turbo X.

Цены: 99 990 — 109 990 рублей. Доступен в сером цвете.