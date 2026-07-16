Жители 62% стран мира не смогут покупать игры на PlayStation 6

Переход Sony на полностью цифровую модель распространения игр может осложнить доступ к новым релизам на будущей PlayStation 6 для пользователей из десятков стран, где сервис PlayStation Network (PSN) официально недоступен. Об этом сообщает издание TheGamer.

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Поводом для обсуждения стало намерение Sony отказаться от выпуска игр на физических носителях в январе 2028 года. Если следующая консоль компании действительно будет ориентирована исключительно на цифровую дистрибуцию, приобретать новые игры можно будет только через PS Store.

При этом жители ряда стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан и Грузию, не могут официально зарегистрировать аккаунт PSN и покупать там игры. В результате пользователи вынуждены создавать учетные записи других регионов, что противоречит правилам сервиса и потенциально может привести к ограничениям или блокировке аккаунта.

По данным TheGamer, в настоящее время PlayStation Network официально недоступен примерно в 62% стран мира. До сих пор для многих пользователей альтернативой оставались физические копии игр, однако при полном отказе от дисковых изданий такая возможность исчезнет.

Ранее Sony объявила июльское пополнение PlayStation Plus Extra и Premium.