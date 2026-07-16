Энтузиаст превратил игры из Steam в «картриджи» с помощью старых SSD

Энтузиаст разработал систему физических «картриджей» для запуска игр в Steam с помощью старых 2,5-дюймовых SSD с интерфейсом SATA III. Решение позволяет хранить каждую игру на отдельном накопителе и автоматически запускать ее после подключения к компьютеру, сообщает Tom's Hardware.

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Автор проекта под ником Jibril-sama рассказал, что приобрел бывшие в употреблении SSD объемом 128 Гбайт по цене около €7 за штуку и разместил их в напечатанных на 3D-принтере корпусах. «Картридж» подключается к компьютеру через внешнюю док-станцию SATA III.

Для работы системы энтузиаст создал специальный скрипт, который определяет подключенный накопитель, открывает соответствующую страницу игры в Steam и при необходимости сразу запускает ее. Решение построено на Linux и использует протокол Steam URL, а автоматизация обеспечивается средствами udev и systemd.

Как пояснил Jibril-sama, после подключения SSD udev фиксирует событие и запускает systemd, который ищет на накопителе управляющий скрипт и выполняет его. В результате пользователю достаточно вставить «картридж», чтобы получить доступ к нужной игре.

По словам автора проекта, система ориентирована прежде всего на одиночные игры. По его словам, она не рассчитана на проекты с регулярными крупными обновлениями, поскольку увеличение объема данных может превысить емкость используемых накопителей.

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