В РФ выручка компьютерных клубов за год выросла на 26%

Выручка компьютерных клубов в России в 2026 году выросла на 26%, по сравнению с аналогичным периодом, а ежемесячная аудитория достигла 1,25 млн человек. Об этом сообщил ТАСС директор по маркетингу крупнейшего киберспортивного хаба Урала "Маяк Арена" Иван Карсканов.

"По данным Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры, в 2026 году выручка компьютерных клубов в России выросла на 26% год к году, число площадок - на 25%, а ежемесячная аудитория достигла 1,25 млнчеловек. Средний чек на гостя вырос до 1 500 рублей. Для рынка, который еще десять лет назад ассоциировался с подвальными клубами, это принципиально другая история", - сказал он.

По словам Карсканова, сегодня компьютерные клубы конкурируют не с аналогичными площадками, а с другими форматами досуга. При выборе места для отдыха посетители рассматривают кинотеатры, торговые центры, боулинг и киберарены, при этом все чаще делая выбор в пользу последних.

Карсканов отметил, что современные киберарены предлагают посетителям не только игровые компьютеры, но и различные сценарии проведения досуга. В частности, гости могут играть в командные дисциплины, пользоваться VR-ареной и автосимуляторами, посещать кафе и смотреть трансляции турниров. По его словам, такой формат позволяет проводить на площадке значительно больше времени, чем при посещении традиционных развлекательных объектов.

Эксперт также подчеркнул, что дополнительным преимуществом киберарен является круглосуточный режим работы. Площадки становятся местом проведения турниров, дней рождения, корпоративных мероприятий и встреч с профессиональными киберспортсменами и музыкантами. По мнению Карсканова, именно сочетание игровых возможностей и событийной программы обеспечивает рост популярности этого формата отдыха.