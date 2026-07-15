Россияне пожаловались на массовые сбои в работе популярных онлайн-игр

Российские пользователи столкнулись с масштабными проблемами при запуске ряда популярных онлайн-игр. Как отмечает «Код Дурова», на неполадки жалуются исключительно игроки из России.

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По сообщениям пользователей, сложности наблюдаются при подключении к Diablo IV, Marvel Rivals, Neverness to Everness и другим сетевым проектам. В частности, игроки Marvel Rivals массово сообщают о появлении ошибки Server Connection Failed, многочисленные жалобы на это уже появились в обсуждениях Steam.

Пользователи отмечают, что стандартные способы вроде перезапуска клиента, проверки целостности файлов и повторная авторизация не помогают восстановить доступ к играм. По сообщениям пострадавших, единственный способ — смена IP-адреса.

Причины возникших сбоев неизвестны. В игровом сообществе выдвигаются различные версии, включая технические неполадки, региональные ограничения и возможные проблемы с сетевой инфраструктурой. Однако ни разработчики затронутых игр, ни профильные ведомства пока не выступили с комментариями по поводу ситуации.

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