Palit выпустила обновленную видеокарту RTX 3060, которая выпускалась в 2021 году

Компания Palit представила видеокарту GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC на базе старой архитектуры Ampere. В отличие от предыдущих случаев, это не распродажа складских запасов, а выпуск новой версии популярного графического ускорителя, сообщает VideoCardz.

© Газета.Ru

Ранее стало известно о возобновлении производства графического процессора GA106 на мощностях Samsung Foundry по 8-нм техпроцессу. После этого видеокарты GeForce RTX 3060 вновь начали появляться в продаже на рынках Китая и Европы, однако в большинстве случаев это были модели, выпущенные еще во время первого производственного цикла.

Новая Palit GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC получила 12 ГБ памяти GDDR6 и компактную двухвентиляторную систему охлаждения в полностью черном исполнении. Конструкция включает вентилируемую заднюю панель и сквозную область за радиатором для улучшения отвода тепла. Вентиляторы поддерживают режим полной остановки при низкой нагрузке.

Основным преимуществом новинки производитель называет увеличенный объем видеопамяти. Palit позиционирует карту как решение для игр в разрешении Full HD, работы с 3D-графикой, видеомонтажа и локального запуска ИИ-моделей.

При этом GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC является представителем поколения Ampere, которое Nvidia выпускала в 2020–2021 годах. Видеокарта не получила современных функций вроде DLSS Frame Generation или Multi Frame Generation, однако 12 ГБ памяти могут сделать ее привлекательной для пользователей, которым важен объем VRAM.

Энергопотребление устройства составляет 170 Вт, а для работы производитель рекомендует использовать блок питания мощностью от 550 Вт. Подключение питания осуществляется через один восьмиконтактный разъем PCIe.

Palit представила две версии GeForce RTX 3060 Infinity 2, включая вариант с заводским разгоном. Частота графического процессора в разогнанной модели достигает 1792 МГц, что всего на 0,8% выше эталонного показателя Nvidia.

Стоимость видеокарты, дата начала продаж и регионы доступности пока не раскрываются.

Ранее дорогая видеокарта RTX 5090 сгорела спустя пару минут в Assassin's Creed.