Стример Asmongold похвастался победой над тараканами

Популярный стример Asmongold рассказал зрителям, что ему удалось полностью избавиться от тараканов, а следующим этапом станет профессиональная уборка жилья. Об этом сообщает Cybersport.ru.

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Во время одной из трансляций стример заявил, что в его доме уже около десяти месяцев не появлялись насекомые. Он отметил, что за это время провел ремонт верхнего этажа и обновил внешнюю облицовку здания, благодаря чему жилье стало лучше защищено от вредителей.

Несмотря на это, Asmongold признал, что дом по-прежнему нуждается в серьезной уборке. По его словам, он уже планирует воспользоваться услугами клининговой компании, а генеральная уборка может состояться в ближайшее время.

Стример также признался, что положительные изменения в доме заметно повлияли на его эмоциональное состояние: «Знаете, опять же, я действительно... Я чувствую, что да, я счастлив».

Беспорядок в доме Asmongold был частым объектом шуток среди стримеров. Он признавался, что привык к такой обстановке с детства, так как его больная мама не разрешала нанимать клинеров и сама не могла поддерживать чистоту.

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