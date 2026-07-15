Sony объявила июльское пополнение PlayStation Plus Extra и Premium

Sony: Avatar Frontiers of Pandora, Rise of the Ronin и еще семь игр войдут в PS Plus
Sony объявила список игр, которые пополнят каталоги подписок PlayStation Plus Extra и Premium во второй половине июля. Среди наиболее заметных новинок Avatar: Frontiers of Pandora, Rise of the Ronin, Dying Light и другие тайтлы.
Так, с 21 июля подписчики тарифа PlayStation Plus Extra получат доступ к Avatar: Frontiers of Pandora (PS5), Rise of the Ronin (PS5), Firefighting Simulator: Ignite (PS5), Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind (PS4, PS5), Dying Light (PS4), Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PS5) и Snow Bros. Wonderland (PS5).
Пользователям максимального тарифа PlayStation Plus Premium дополнительно станут доступны классические игры Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy и Indigo Prophecy, адаптированные для PlayStation 4 и PlayStation 5.
Большинство проектов войдут в каталог подписки 21 июля. При этом Sony уточнила, что в отдельных регионах, включая США, Великобританию и Японию, даты появления некоторых игр могут отличаться — там некоторые игры задержатся на неделю.
Игры из расширенной библиотеки можно будет играть, пока они представлены в подписке. После ее завершения или окончании самой подписки доступ к ним останется только после покупки проекта.
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