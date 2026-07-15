Экс-сотрудник Rockstar раскрыл, что мешает выпустить GTA VI на ПК

Бывший продюсер Rockstar Games Джон Риччио объяснил, почему студия не спешит выпускать Grand Theft Auto VI (GTA VI) на ПК. По его словам, задержка связана не с пренебрежением к платформе, а со сложностями оптимизации. Об этом он рассказал в интервью блогеру Kiwi Talkz.

Риччио, работавший над Red Dead Redemption, Max Payne 3 и Grand Theft Auto V, заявил, что разработчикам проще создавать игру с учетом ограничений консолей, чем впоследствии адаптировать ее под менее мощное оборудование.

По его словам, разработчикам проще начинать создание игры с учетом ограничений консолей, поскольку адаптировать проект под менее производительное оборудование значительно сложнее, чем расширять его возможности.

По словам бывшего сотрудника Rockstar, студия никогда не была настроена против ПК. Он рассказал, что прототип компьютерной версии Red Dead Redemption появился еще на раннем этапе разработки, однако ресурсы было целесообразнее направить на создание новых проектов.

Он добавил, что для выпуска ПК-версий игр обычно требуется либо веская причина, либо максимально простой процесс переноса, что, по его словам, встречается редко.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

Ранее российские магазины повысили цены на PlayStation 5 со стартом предзаказов GTA VI.