ZTE объявила о глобальном запуске игрового смартфона Nubia Neo 5 GT Special Edition, впервые представленного на выставке MWC 2026 в Барселоне. Новинка получила ряд улучшений по сравнению со стандартной версией Neo 5 GT. Главным из них стала усовершенствованная система охлаждения.

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Система охлаждения

Ключевой особенностью специальной версии стала технология AquaCore с двойной активной системой охлаждения. Она сочетает жидкостное и воздушное охлаждение в рамках двухступенчатой системы отвода тепла, что позволяет эффективнее охлаждать устройство во время продолжительных игровых сессий.

По данным производителя, в контуре используется охлаждающая жидкость серверного класса, разработанная с учётом высоких нагрузок, связанных с искусственным интеллектом. В стандартной версии Neo 5 GT применяется более традиционная система охлаждения со встроенным вентилятором.

Аппаратная основа

Аппаратная платформа смартфона построена на 4-нм процессоре MediaTek Dimensity 7400. Устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 256 или 512 ГБ.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6210 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Беспроводная зарядка не предусмотрена.

Дисплей

В остальном характеристики Special Edition полностью повторяют стандартную модель. Смартфон оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2720 × 1224 пикселей (1,5K), частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит.

Камеры

Основная камера включает два датчика:

50-Мп главный сенсор;

2-Мп дополнительный модуль.

Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Прочее

Среди других особенностей производитель выделяет RGB-вентилятор, интеллектуального помощника AI Copilot Demi 2.0, игровые триггеры Neo 5.0 с частотой опроса 550 Гц, стереодинамики с поддержкой DTS Ultra и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Nubia Neo 5 GT Special Edition работает под управлением MyOS 16 на базе Android 16. Производитель обещает пять лет программной поддержки, однако пока не уточняет, сколько крупных обновлений Android получит устройство.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи Nubia Neo 5 GT Special Edition стартуют в июле 2026 года. Сначала смартфон появится на рынках Юго-Восточной Азии, а затем станет доступен и в других регионах.

Новинка представлена в двух цветах – Surge Black и Glacial Silver. Стоимость смартфона и точные сроки выхода в отдельных странах производитель пока не раскрыл.