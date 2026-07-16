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В июле в PS Plus добавят Rise of the Ronin, Avatar, Dying Light и другие игры

Чемпионат.com

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже c 15 июля абонентам продвинутого сервиса станут доступны семь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё двум проектам — Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy и Fahrenheit.

В июле в PS Plus добавят Rise of the Ronin, Avatar, Dying Light и другие игры
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Среди главных игр месяца в этот раз выделяются экшен Rise of the Ronin, приключение Avatar: Frontiers of Pandora по «Аватару» и зомби-экшен Dying Light.

Новые игры в PS Plus Extra в июле 2026 года

  • Rise of the Ronin — 15 июля;
  • Avatar: Frontiers of Pandora — 21 июля;
  • Firefighting Simulator: Ignite — 21 июля;
  • Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind — 28 июля;
  • Dying Light — 28 июля;
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector — 28 июля;
  • Snow Bros. Wonderland — 28 июля.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июле 2026 года

  • Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy — 21 июля;
  • Fahrenheit — 21 июля.