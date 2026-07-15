Как найти древние кости в Palworld: гайд

Найти древние кости в Palworld тяжело, если заранее не знать, что они, как и два других древних материала, добываются строго в заповедниках, разбросанных по открытому миру. Портал PC Gamer рассказал, где можно найти древние кости, чтобы скрафтить из них аксессуары.

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Древние кости можно найти в заповеднике №3 к северо-востоку от пустыни, которая, в свою очередь, лежит на северо-востоке от стартовых островов. Найти заповедник не сложно — над ним, как и над другими подобными локациями, есть большой синий купол. Отправляйтесь к точке быстрого перемещения в дюнах на севере пустыни, после чего доберитесь до заповедника на плавающем или летающем пале.

Если вы ни разу не были в заповедниках, то имейте в виду, что игрокам нужно избегать патрулирующих летательных аппаратов — не попадайтесь в их прожектора. Месторождения древних костей выглядят как большие грудные клетки.

Для того, чтобы добывать древнюю кость, подойдет любой инструмент; в идеале — что-нибудь быстрое, потому что времени расслабляться не будет. Игроку ведь нужно прятаться от патрулей и враждебных палов, живущих на острове.