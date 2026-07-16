Организаторы Esports World Cup 2026 объяснили дисквалификацию PTime

Комиссия по добросовестности в киберспорте (ESIC) отстранила команду PlayTime от участия в Esports World Cup 2026 по Dota 2. Организаторы турнира подтвердили, что коллектив больше не соответствует требованиям для продолжения выступления.

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Решение последовало за временным отстранением двух участников команды — мидера Гонсало DarkMago Эрреры и тренера Хуана Давида Vintage Ангуло Нико. ESIC подозревает их в нарушении антикоррупционного кодекса. Отстранения носят предварительный характер — окончательный вердикт будет вынесен по итогам расследования.

Матч PlayTime с Vici Gaming на стадии Survival был перенесён с 14 на 15 июля, после чего PlayTime получила техническое поражение. Vici Gaming автоматически прошла дальше и сыграет с 1win за слот в плей-офф.

EWC 2026 по Dota 2 проходит с 7 по 19 июля в Париже. 24 команды разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.