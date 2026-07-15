Стратегия The King Is Watching выйдет на консолях в конце июля

Создатели The King is Watching готовятся к релизу игры на PS5, Xbox Series и Switch. Стратегию об управлении и защите поселений выйдет на консолях 29 июля — анонс сопроводили свежим трейлером, показывающим особенности игры.

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Кроме того, издатель отметил, что продажи The King Is Watching на PC теперь превышают 600 тыс копий. В начале марта это число было на 100 тыс меньше.

Игрокам The King Is Watching предстоит стать королём, оберегающим города от полчищ врагов — в том числе монстров и демонов. Правитель земель наблюдает за поселением, и именно от этого взора зависит, какие здания будут работать, добывать ресурсы или нанимать войска.