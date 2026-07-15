Tony Hawkʼs Pro Skater 1+2 неожиданно убрали из списка релизов Xbox Game Pass

21 июля в Xbox Game Pass должны были добавить Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (2020), однако игра неожиданно пропала из списка.

© Tony Hawkʼs Pro Skater 1+2

«Мы исключили Tony Hawkʼs Pro Skater 1+2 из списка игр, которые скоро появятся в Game Pass», — сказано в блоге Xbox Wire, однако причины не уточняются.

При этом Tony Hawkʼs Pro Skater 3+4 попала в Game Pass в день релиза в 2025 году. Как предполагает VGC, у 1+2 могли возникнуть проблемы с лицензией на музыку или другие материалы. В этом случае игра скоро может вообще исчезнуть из магазина. Хотя официальной информации от Microsoft до сих пор нет.

Ранее стало известно, что в Iron Galaxy Studios, которая занималась сборниками Tony Hawkʼs Pro Skater 1+2 и Tony Hawkʼs Pro Skater 3+4, прошли сокращения. В официальном заявлении было сказано, что студия пытается адаптироваться к новой структуре и новой реальности. Точное количество уволенных сотрудников не уточнялось.