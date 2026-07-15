Sony ставит на цифру: почему отказ от дисков — логичный шаг.

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«На мой взгляд, это логичный шаг. Сегодня большинство игроков покупают игры в цифре, а Sony таким образом сокращает издержки и делает ставку на будущее. Для пользователей это означает конец перепродажи и обмена дисками, а также полную зависимость от цифровых магазинов и аккаунтов», — отметил в комментарии RuNews24.ru менеджер по развитию направления киберспорта ООО «Бизнес-Фабрика», преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Григорий Лапшин.

По мнению эксперта, такая зависимость может быть опасна тем, что без доступа в интернет ты не сможешь скачивать любимые игры, что ограничивает возможности для использования консоли.

Лапшин также пояснил, что часть аудитории воспримет решение Sony негативно, особенно коллекционеры. Но если переход окажется успешным, то высока вероятность, что и другие производители консолей последуют этому примеру.